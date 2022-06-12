Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье, что странам Запада нельзя доверять.

«Когда мы спрашиваем у них (Греции), для чего вы создаете эти (американские) базы, они отвечают: «Против России». А что вы сделали для Украины против России? Их слова полны лжи. Западу нельзя доверять, особенно в том, что касается их политики», — сказал Эрдоган.

При этом он допустил, что Турция может взаимодействовать с западными странами в сферах науки и культуры. «Но политике Запада доверять нельзя. Они по сей день медлят с нами в ЕС (вопросе вступления Турции)», — добавил президент республики.