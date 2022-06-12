Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на следующей неделе проведет переговоры с коллегами из РФ Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским. Темой консультаций станет реализация проекта создания безопасного коридора для экспорта украинской сельхозпродукции по морю.

Об этом глава турецкого государства сообщил на встрече с молодежью в городе Ван на востоке Турции.

«На следующей неделе мы проведем переговоры Путиным и с Зеленским, чтобы обсудить, какие шаги мы предпримем по вопросу «зернового коридора», — сказал, в частности, турецкий лидер.