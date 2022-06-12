РФ готовится перебросить в Украину резервные батальоны. Об этом сообщает британская разведка.

В последние недели, вероятно, началась подготовка к развертыванию третьего батальона. Обычно в операциях задействуют не более двух из трех батальонов одновременно. Третьи батальоны в составе бригад часто укомплектованы не полностью – России, скорее всего, придется полагаться на призывников или мобилизованных резервистов для переброски этих подразделений в Украину.

Одновременное развертывание всех трех батальонов, вероятно, уменьшит долгосрочную способность этих формирований восстанавливаться после боев.