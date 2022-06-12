Украина никогда не пойдет на территориальные уступки России. Кремль специально сеет хаос, чтобы заставить страну капитулировать, но эта тактика не работает.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью The Economist.

Резников настаивает на том, что Россия слишком много пролила украинской крови, поэтому о никаких уступках, тем более территориальных, не может быть и речи.

«Они пытаются создать достаточно хаоса, паники и страха, чтобы заставить нас подписать акт о капитуляции. Это не сработало», — говорит он.

По словам министра, украинцы далеки от настроения, чтобы начать уступать россиянам.

«Мы даже близко не подошли к такому настроению», — заверил Резников.