Во время двух обменов Украина получила тела 220 военнослужащих, воевавших на «Азовстали».

Об этом рассказал экс-командир полка «Азов» Максим Жорин, добавив, что еще столько же тел необходимо вернуть, сейчас по этой теме ведутся переговоры.

Что касается тел, которые уже вернули, то они, по словам Жорина, находятся в Киеве. При этом многие из них «в ужасном состоянии и визуально опознать их невозможно». Идентификация, по его информации, может занять до нескольких месяцев, она потребует сложных экспертиз.