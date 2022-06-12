Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов распорядился в ближайшее время возобновить международное авиасообщение.

Как сообщает канал «Алтын Асыр» (Золотой век) Туркменского телевидения, об этом Бердымухамедов заявил на онлайн-заседании Кабинета министров.

Бердымухамедов отметил, что заболевания коронавирусом нового типа в мире сократились, многие страны возобновили международное авиасообщение.

Туркменский лидер распорядился возобновить международные рейсы в ближайшее время.