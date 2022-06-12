Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили вместе с делегацией 12-18 июня посетит скандинавские страны — Королевство Норвегия, Королевство Дания, Финляндскую Республику и Королевство Швеция, передает Грузия Онлайн.

В ходе визита в Норвегию Шалву Папуашвили примет король Норвегии Харальд V. Запланирована встреча председателя парламента Грузии с норвежским коллегой Масудом Гарахани.

В Королевстве Дания Папуашвили встретится с королевой Дании Маргарет II. Запланирована встреча Папуашвили со спикером датского парламента Хенриком Дамом.

В рамках визита в Финляндскую Республику члены грузинской делегации проведут встречи со спикером финского парламента Матти Ванханеном и другими депутатами законодательного органа. Шалва Папуашвили будет присутствовать на открытии пленарного заседания финского парламента.

Председатель парламента Грузии завершит свой визит в скандинавские страны в Королевстве Швеция. Шалву Папуашвили примет король Швеции Карл XVI Густав, состоятся встречи со спикером парламента страны, статс-секретарем Министерства международного сотрудничества в области развития Андреасом Норленом.