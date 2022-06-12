Вооруженные силы Украины уничтожили командный пункт кадыровцев во временно оккупированном Рубежном Луганской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире общенационального телемарафона.

«Есть три факта слаженной работы спецназовцев и ВСУ, а именно – артиллерии. Это уничтожение «вагнеровцев» в Стаханове, там только один выжил; это уничтожение командного пункта чеченцев в Рубежном, сейчас выясняем потери врага; и уничтожение определенного количества российских солдат, которые пытались провести совещание в Доме химиков в Северодонецке», – сказал глава ОВА.