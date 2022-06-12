Президент России Владимир Путин рассказал о своей родословной, которая связана с судьбой России.

На церемонии вручения госпремий и медалей Героя Труда в воскресенье глава государства обратил внимание на слова режиссера Никиты Михалкова, удостоенного звания Героя Труда. «Никита Сергеевич Михалков поведал удивительную вещь, удивительную историю о связи времен, поколений — его предок был хранителем печати первого из Романовых», — отметил Путин. «Примерно с этого же времени, документально установлено церковными записями, мои предки были простыми крестьянами, а потом простыми рабочими», — признался президент. «Для меня большая честь присутствовать на сегодняшней церемонии», — обратился глава государства к режиссеру.

Путин также отметил, что «именно эта связь города и деревни, связь науки, творчества, реального производства, искусства, забота о людях, связь между нашими традиционными братскими, сестринскими конфессиями, все это и делает нас единым, мощным, непобедимым, устремленным в будущее российским народом».

