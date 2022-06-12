Мэр Днепра Борис Филатов публично потребовал от украинских властей «навести порядок с бандитами» в городе.

«В Днепре есть одна-единственная проблема. Это ОПГ «Нарика» и «Эмиля» (Александра Петровского и Эмиля Арутюняна) — двух трусливых шкур, сбежавших из Города в первые дни войны. Потенциальных коллаборантов и совершенно аморальных подонков, собирающих вокруг себя такую же, как они, падаль. Сегодня они включили все свои жалкие возможности.

От бывшего пресс-секретаря Парубия, снимающего фильмы с английскими футбольными комментаторами в роли «расследователей» до трижды сидевшего «волонтёра» Доника.

Они будут придумывать любые мерзости.

Вырезать из трёхчасового разговора и монтировать 14-минутное «сенсационное» видео. Рассказывать, что Филатов, Корбан и Бутусов готовят военный переворот», — пишел Филатов у себя в телеграм-канале.

Далее Филатов обратился к секретарю СНБО Данилову и главе СБУ Баканову.

«Уважаемый г-н Данилов, Баканов и иже с ними, я неоднократно обращался к вам публично и непублично с просьбой навести в Днепре порядок с бандитами. До войны и после её начала. Перестаньте делать вид, что проблемы не существует. И ещё. Я бы посоветовал Давиду Арахамии выбирать «друзей». Не заставляйте меня начинать говорить. Иначе многим из власть имущих может быть стыдно на весь мир. Поверьте, у меня есть большие возможности и огромные связи», — написал Филатов.