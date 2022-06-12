Немецкий концерн Rheinmetall модернизирует 100 боевых машин пехоты (БМП) Marder, ранее находившихся на вооружении бундесвера, заявил гендиректор концерна Армин Паппергер в интервью газете Bild am Sonntag.

По его словам, несколько БМП уже готовы к использованию и могут быть немедленно отправлены в Украину. «Когда и куда будут поставлены эти Marder, решит правительство ФРГ», — добавил Паппергер.

Одновременно Rheinmetall занимается модернизацией 88 танков Leopard 1 и нескольких танков Leopard 2, передает «Немецкая волна».