Депутат Европарламента и бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский своим призывом передать Украине ядерное оружие «ставит под удар польский народ». Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

«Польские политики, которые контролируются американским приводным ремнем, проявляют экстремистскую идеологию, распространяют ненависть, разжигают конфликты, а теперь еще и угрожают планете нарушением режима нераспространения ядерного оружия», — отреагировала Захарова.

Дипломат добавила, что экс-глава МИД Польши своими призывами передать Киеву ядерное оружие «ставит под удар польский народ», втягивая его «в ядерный передел мира».