Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к населению с призывом держаться подальше от районов, подверженных наводнениям.

Согласно заявлению МЧС, в результате проливных дождей, начавшихся с вечера 10 июня в Дашкесанском районе, на некоторых горных реках произошли паводки, был поврежден ряд коммуникаций, мостов, частных хозяйств граждан, селевыми потоками было унесено несколько автомобилей.

В результате стихийного бедствия никто не пострадал.

«В настоящее время соответствующие ведомства ведут работу по ликвидации последствий наводнения.

МЧС еще раз призывает население держаться подальше от паводковых и паводкоопасных зон, а в случае такой угрозы немедленно подняться на ближайшую высоту и сообщить на горячую линию «112» министерства», — говорится в заявлении.