Российский президент Владимир Путин не просто вторгся в Украину. Он хочет уничтожить независимую украинскую культуру, потому что считает, что ее просто не существует, сообщает CNN со ссылкой на заявление президента США Джозефа Байдена.

«Посмотрите, что он (Путин — ред.) делает. Он стирает с лица земли не только то, что осталось. Уничтожает все их культурные центры музеи, школы, достопримечательности. Он пытается уничтожить культуру Украины», — заявил Байден.

В свою очередь американский лидер отметил, что позиция остаться в стороне и не поддерживать Украину недопустима, а значит Запад продолжит оказывать Украине помощь даже несмотря на экономические проблемы.

«Мысль, что мы можем стоять в стороне и позволить этому произойти, просто невозможна. Невозможно. И поэтому мы усилили НАТО, и поэтому мы помогаем Украине», — добавил Байден.