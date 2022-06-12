Наследник британского престола принц Уэльский Чарльз подвергся жесткой критике со стороны членов британского правительства за критические высказывания по поводу высылки нелегальных мигрантов в Руанду. Об этом сообщила в воскресенье газета The Sunday Times со ссылкой на сразу несколько неназванных членов в кабмине Великобритании.

Речь идет о планах Лондона начать с 14 июня отправлять в африканскую страну находящихся в стране нелегальных мигрантов. Согласно существующим планам, в Руанде они будут проходить процедуру рассмотрения их просьб об убежище в Великобритании. 10 июня Высокий суд Англии и Уэльса отказался блокировать инициативу британского правительства. По данным The Times , 73-летний принц Чарльз несколько раз в частных беседах высказывал свое несогласие с подобным предложением правительства, заявляя, что он «более чем разочарован». Пресс-служба Кларенс-хауса — официальной резиденции принца Уэльского — выпустила по этому поводу специальное заявление, заверив, что принц Чарльз, возглавив страну, не будет нарушать долгую традицию невмешательства монарха в политику и останется «политически нейтральным». Однако это не успокоило его критиков.

«Принц Чарльз — украшение нашей общественной жизни, но это перестанет быть очаровательным, если он попытается вести себя таким же образом, когда он станет королем. Это вызовет серьезные конституционные вопросы», — приводит издание слова анонимного высокопоставленного члена британского кабмина. «Многие из его взглядов на архитектуру и садоводство интересны, и я всегда буду рад выслушивать их в приватном порядке. Но это сильно отличается от публичных заявлений в качестве монарха. Гениальность королевы заключается в том, что никто не имеет представления, о чем она думает», — добавил собеседник издания, приведя в качестве примера деятельность королевы Елизаветы II, которая находится на троне уже более 70 лет.

«Его мать придерживает золотого стандарта, и ему придется жить согласно этому стандарту, когда придет его время. И если подобный вид вмешательства терпят, пока он принц Уэльский, это не будет так, когда он станет королем», — добавил другой источник в кабмине.