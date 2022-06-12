Обнародован прогноз погоды на 13 июня.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, но ближе к ночи местами возможны кратковременные дожди. Южный ветер вечером сменится умеренным северо-западным, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.

Температура воздуха составит ночью 20-22° тепла, днем 26-30° тепла, в Баку ночью 20-22° тепла, днем 28-30° тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 755 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 50-60%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Но днем в некоторых северных и западных районах возможны грозы, временами дожди. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 16-21° тепла, днем 30-35° тепла, в горах ночью 8-13° тепла, днем 15-20° тепла.