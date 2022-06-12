Фонд Бориса Немцова присудил свою ежегодную премию президенту Украины Владимиру Зеленскому — за смелость, сообщила дочь Немцова Жанна в интервью «Медузе»

В условиях войны фонд решил выдвинуть на премию представителей Украины, до этого ее лауреатами становились только российские оппозиционные политики и активисты. Год назад ее получил Алексей Навальный, находящийся в колонии после отравления и возвращения в Россию.

В 2022 году в шорт-листе были мэр Киева Виталий Кличко, лидер группы «Океан Эльзи» Святослав Вакарчук, лидер группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк и украинский парамедик Юлия Паевская, которая известна как Тайра, которая сейчас находится в плену у российских захватчиков.

Победитель – Владимир Зеленский был избран путем рейтингового голосования учредителей и совета фонда. По словам Немцовой, президент Украины «проявил невероятную смелость, которую от него никто не ожидал».

«Я думаю, что даже Владимир Путин был, мягко скажем, удивлен тем, что Зеленский оказался мужественным человеком, и на текущий момент — это лидер свободного мира…

Мы даем премию не за прошлое и не за будущее. Мы даем премию за то, что человек сделал здесь и сейчас, в этом году. А здесь и сейчас Владимир Зеленский остался в Киеве и решил защищать свою Родину вместе со своим народом. Он проявил мужество. В эти минуты его слова про то, что ему не нужна эвакуация, а нужно вооружение — это и есть квинтэссенция его невероятного мужества», — отметила дочь Немцова.