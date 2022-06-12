Запад имеет право передать Украине ядерные боеголовки, считает депутат Европарламента, бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает телеканал «Эспрессо». По его словам, западные государства могут пойти на соответствующий шаг, поскольку Россия якобы нарушила Будапештский меморандум, по которому украинская сторона стала безъядерной державой в обмен на гарантии безопасности.

«Считаю, что мы как Запад имели бы право подарить Украине ядерные боеголовки, так, чтобы она могла защитить свою независимость», — отметил Сикорский.

При этом европейский депутат отдельно подчеркнул, что не видит угрозы применения ядерного оружия России в отношении стран НАТО. По словам Сикорского, на данный момент у Москвы нет никаких приготовлений в этом направлении.