Власти США отменили обязательное прохождение тестирования на наличие коронавируса для прилетающих в страну.

Соответствующее распоряжение федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) вступило в силу в воскресенье в 00:01 по времени восточного побережья США, передает ТАСС.

На сайте ЦКПЗ отмечается, что в указанный срок власти «перестают требовать от авиапассажиров, направляющихся в США из других стран, предъявления перед посадкой на самолет отрицательного результата теста на COVID-19 или документа, подтверждающего выздоровление». При этом, как поясняет медицинский регулятор, пассажиры, не являющиеся гражданами США и не имеющие миграционной визы, по-прежнему должны перед вылетом представить свидетельство о прохождении вакцинации.