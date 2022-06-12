Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поддержал решение Владимира Путина о проведении «спецоперации» в Украине, сообщает южнокорейское издание Yonhap News Agency.

По словам Ким Чен Ына, российский народ «добился больших успехов в защите достоинства и безопасности своей страны».

«Российский народ достиг больших успехов в выполнении справедливого дела по защите достоинства и безопасности своей страны, преодолевая всевозможные трудности и лишения. Корейский народ оказывает ему полную поддержку», — заявил он.