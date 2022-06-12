«Сегодня мы посетили Фонд возрождение Карабаха и провели полезную дискуссию с моим коллегой Рахманом о восстановлении освобожденных территорий». заявил в Twitter спецпредставитель президента по освобожденным территориям Карабахского экономического района (за исключением Шуши) Эмин Гусейнов после встречи с председателем Фонда возрождение Карабаха Рахманом Гаджиевым.

«После встречи Фонд передал в дар Специальному представительству Азербайджанской Республики автомобиль-пикап. Выражаем огромную благодарность!», — добавил Э.Гусейнов.