«Сейчас в Европе звучат аргументы о неизбежных проблемах, которые возникнут, если Украина получит статус кандидата в ЕС», сообщает УНИАН со ссылкой на заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

«Нам объясняли, что нельзя же дать безвиз украинцам и не дать его одновременно россиянам. Дали, ничего. Зона свободной торговли должна была создать угрозы европейским производителям. Этого не вышло. Безвиз должен якобы повлечь поток беженцев и преступников из Украины. Ничего подобного не произошло», – отметил Кулеба.

Он отметил, что сейчас в Европе звучат те же аргументы о неизбежных проблемах, которые возникнут, если Украина получит статус кандидата в ЕС.