Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «крупный дипломатический марафон» касательно перспективы Украины на членство Евросоюзе сегодня вошел в финальную стадию и должен завершиться через полторы недели. Об этом Зеленский рассказал в традиционном видеообращении.

По его итогам Украина получит ответ о возможности предоставления статуса кандидата в члены ЕС.

«И мы действительно в этом марафоне вместе с Европейским Союзом – в одной команде, и этой команде предстоит выиграть. Уже скоро получим ответ о статусе кандидата для Украины. Я убежден, что это решение может усилить не только наше государство, но весь Евросоюз», — заявил Зеленский.