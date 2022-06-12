Скрипка мастера Антонио Страдивари была продана на аукционе в Нью-Йорке за $15,3 млн, сообщает Spiegel.

По оценкам специалистов, инструмент, именуемый «да Винчи», был изготовлен в 1714 году, этот период назван золотым в жизни Страдивари.

Как сообщает аукционный дом Tarisio, стоимость скрипки оказалась ниже предыдущей рекордной цены, когда в 2011 году за смычковый инструмент работы итальянского мастера заплатили $15,9 млн.

Представитель аукционного дома Tarisio Джейсон Прайс рассказал, что скрипка в течение почти 40 лет принадлежала известному скрипачу-виртуозу Тоше Зайделю, который не только сам играл на скрипке, но и в свое время обучал в Принстоне скрипичному искусству Альберта Эйнштейна. Ученик и учитель даже выступали вместе с концертами. Так, в 1933 году они выступили на концерте в Нью-Йорке, сбор от которого был направлен на поддержку ученых-евреев, бежавших из гитлеровской Германии.

Последним хозяином «да Винчи» был японский коллекционер, пожелавший остаться неизвестным. В тайне осталось и имя владельца раритета.

Считается, что именно эта скрипка звучала в записи главного трека Over The Rainbow, исполненного Джуди Гарленд в мюзикле «Волшебник страны Оз».