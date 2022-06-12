Советник главы ОП Алексей Арестович даёт новое объяснение для Запада, почему он должен поставлять больше оружия и не допустить победы Путина.

«Допустим, если Путин победит. И к 1,5-миллионной российской армии присоединится еще 500 тысяч украинской армии. Все видели, как мы можем воевать. И все это тогда поедет в Европу. И где тогда потешные европейские войска смогут остановить союз Украины и России, если таковой случится, да плюс ещё Беларусь?», — задается вопросом Арестович и добавляет, что Польша, Прибалтика, Британия и США понимают это, а потому активно и помогают Украине.