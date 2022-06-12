Турция продолжает отрицательно относиться к реализации планов вступления Швеции и Финляндии в НАТО, так как эти страны поддерживают терроризм и проводят недружественную политику по отношению к ней. Об этом заявил журналистам в субботу находящийся в Чехии с визитом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу после переговоров со своим чешским коллегой Яном Липавским.

«Добивающиеся членства в НАТО [Швеция и Финляндия] поддерживают терроризм и вводят рестрикции по отношению к Турции», — сказал Чавушоглу. Стокгольм и Хельсинки, по его словам, оказывают помощь организациям курдов, которые Анкара считает террористическими.

В то же время чешский министр иностранных дел заявил, что позиции Чехии и Турции по вопросу принятия Швеции и Финляндии в НАТО расходятся. «Вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс укрепит обороноспособность блока и безопасность в Центральной Европе», — утверждал Липавский.