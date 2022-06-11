Канцлер Германии Олаф Шольц планирует вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги в июне посетить Киев. Об этом сообщает газета Bild am Sonntag на источники в украинских и французских правительственных кругах.

«Есть конкретные планы поездки», — сообщает издание.

Ожидается, что визит состоится до саммита G7, намеченного на 26–28 июня. По данным издания, Берлин и Париж уже давно вели переговоры по поводу совместной поездки. Макрон настаивал на том, что ехать стоит лишь после выборов в Национальное собрание, которые пройдут 12 и 19 июня. Французская сторона предложила Драги присоединиться к ним.

Издание отмечает, что визит Шольца, Макрона и Драги должен свидетельствовать о европейском единстве по вопросу Украины.