В Лондоне сторонники террористической организации РПК (Рабочая партия Курдистана) напали на выходца из Азербайджана.

Инцидент имел место во время акции, устроенной пособниками группировки у штаб-квартиры ВВС, недалеко от площади Пикадилли, передает «Анадолу».

Участники сборища протестовали против возможной контртеррористической операции ВС Турции на севере Сирии.

Противостояние возникло после того, как азербайджанец сделал пальцами знак «серых волков» в ответ на демонстрируемый митингующими жест «виктория».

После этого, участники шествия, выкрикивая лозунги в поддержку лидера террористической организации Абдуллы Оджалана, напали на азербайджанца. Пострадавшего ударили кулаком в челюсть.

Сторонники террористов вступили в перепалку и с полицейскими, когда стражи порядка вмешались в происходящее.

Вслед за этим последователи РПК продолжили марш в направлении резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит 10.

В беседе с корреспондентом «Анадолу» подвергшийся нападению азербайджанец рассказал о подробностях случившегося.

«Я из Азербайджана, работаю здесь. Я видел, что идет антитурецкий митинг. Я просто не мог не показать им знак «серого волка». Ведь я тоже турок, я не мог этого вынести. Они показали знак «виктория», а я ответил им знаком «серого волка». На меня напали и мужчины, и женщины. Кто-то ударил меня кулаком в челюсть. Меня защитили полицейские. Они вырвали меня у толпы и завели в ближайший маркет», — рассказал он.

По его словам, ему неизвестно, произвела ли полиция задержания среди нападавших.