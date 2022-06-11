В Великобритании на фоне роста цен на бензин начали массово увольняться водители и другие люди, чья профессия связана с вождением автомобиля. Об этом сообщает Observer со ссылкой на британский профсоюз GMB Union.

По данным издания, в четверг, 9 июня, средняя стоимость литра бензина в стране достигла рекордных 183 пенсов. Чтобы добраться до работы, некоторые британцы тратят на топливо до 350 фунтов в неделю, что превышает 431 доллар.

Глава GMB Гэри Смита заявил, что члены профсоюза страдают от скачка цен во всех сферах жизни. По его словам, из-за резкого роста стоимости бензина таксисты, специалисты по уходу на дому, сотрудники здравоохранения и другие люди, которым необходим автомобиль, «буквально вынуждены платить деньги за то, чтобы работать».

Смит добавил, что если цены продолжат расти, то ситуация с массовыми увольнениями будет ухудшаться.

Жители Великобритании стали чаще воровать бензин с автозаправок из-за резкого роста цен на топливо, сообщает The Guardian.

По информации издания, ежедневно британцы предпринимают до трех попыток кражи топлива с одной заправки. По все стране за день может насчитываться до трех тысяч таких случаев. Многие водители либо пытаются уехать не заплатив, либо утверждают, что у них нет денег.

По данным компании British Oil Security Syndicate (Boss), число попыток кражи топлива в первую неделю июня выросло на 22 процента по сравнению с тем же периодом в мае.