Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу рассказал журналистам в Праге о последней встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым.

На пресс-конференции по итогам переговоров с чешским коллегой Ян Липавским, Чавушоглу сообщил, что информировал российского коллегу о позицию Анкары по необходимости прекращения войны в Украине и возобновления переговорного процесса, передает «Анадолу».

Кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросу поставок зерна из черноморских портов Украины. «Я довел до сведения Лаврова мысль о том, что план ООН (по транспортировке зерна из портов Украины – ред.) является наиболее правильным.

«Детали плана должны быть обсуждены сторонами. Мы подчеркнули готовность турецкой стороны к организации четырехсторонней встречи в формате ООН-Турция-Украина-РФ. Это в итоге является инициативой ООН», — сказал министр.

Чавушоглу подчеркнул, что устранение преград на пути экспорта из Черного моря представляет жизненное значение для слаборазвитых стран.

«Наша позиция была изложена весьма четко. Мы ожидаем ответа российской стороны, как по вопросу проведения встречи, так и других деталей. Турция продолжит акцентировать внимание на этом вопросе», — сказал турецкий министр.