Завершился матч третьего тура Лиги наций УЕФА, где сборная Украины противостояла коллективу из Армении. Встреча команд группы 1 Лиги В проходила на стадионе «ЛКС» в Лодзи (Польша). Победу одержала украинская сборная со счетом 3:0.

Счет в матче был открыт во втором тайме. На 61-й минуте с передачи Александра Караваева отличился полузащитник Руслан Малиновский. На 77-й минуте гол в ворота соперников забил сам Караваев. На 84-й минуте окончательный счет установил хавбек Виталий Миколенко.

Соперниками Украины и Армении по группе 1 Лиги В являются национальные сорные Шотландии и Ирландии.

Напомним, действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Франции. Первым победителем этого турнира, основанного в 2018 году, стал коллектив из Португалии.