Украинский посол в Германии Андрей Мельник рассказал, что Берлин передаст Украине ракетную систему IRIS-T — это немецкая разработка инфракрасных самонаводящихся ракет. Германия разработала две версии этой системы — для ближнего и среднего радиусов действия. Испытания ракет завершились только в январе 2022 года. Максимальная дальность — 40 км, а высота — 20 км.

“Система IRIS-T — единственное, за что я поблагодарил и канцлера, и правительство за последние месяцы. Мы по ней работали с первых дней войны. Эта система самая крутая в мире. Ее можно сравнить с американским Patriot”, — прокомментировал Мельник.

ITIS-T поставят в Украину нескоро — производство завершится только к концу лета, потом пройдет обучение, а поставка ожидается в октябре. Мельник назвал это решение прорывом, потому что “это первое вооружение не старого образца, а новейшее”.