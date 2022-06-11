Китайская делегация покинула зал во время выступления президента Украины Владимира Зеленского на азиатском саммите по безопасности Shangri La Dialogue, сообщила старший политический аналитик Центра азиатских исследований Оливия Энос.

Выступление проходило онлайн, российская делегация при этом не присутствовала.

На саммите Зеленский заявил о возможности голода в Азии и Африке из-за прекращения поставок зерна из Украины.

«Если мы не сможем экспортировать наше продовольствие, которого очень не достает на мировом рынке, мир столкнется с острым и тяжелым продовольственным кризисом и голодом во многих странах Азии и Африки. Нехватка продовольствия непременно приведет к политическому хаосу, который может привести к свержению правительств множества стран, изгнанию множества политиков. Эта угроза становится очевидной при виде взлетевших цен на множество повседневных товаров в ряде стран», — заявил Зеленский.