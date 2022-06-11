Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в заключении в Руставской тюрьме, предложил проект по воссоединению Грузии и Абзхазии.

Суть проекта заключается в создании грузинско-абхазской федерации с предоставлением абхазскому языку статуса второго государственного. В федерации должен быть двухпалатный парламент с равным представительством грузин и абхазов в верхней палате.

«В ближайшее время, после победы Украины, мы не только вступим в Евросоюз, но и сможем договориться с людьми, проживающими сегодня на оккупированной Россией территории. С уходом российской оккупационной армии Цхинвальский вопрос решится сам собой – кто-то решит уйти, а кто останется — с ними делить нам нечего.

Ситуация с Абхазией сложнее. Там проживает гораздо больше людей, чем в Самачабло, и степень отчуждения тоже выше.

На мой взгляд, мы должны предложить им создать общее грузино-абхазское государство, грузино-абхазскую федерацию с административным центром в Кутаиси. В этом государстве будет действовать двойное гражданство — гражданин Абхазии автоматически будет гражданином Грузии, а остальные граждане Грузии не будут автоматически гражданами Абхазии.

Таким образом снято будет опасение Абхазов по поводу ассимиляции. Оба языка, грузинский и абхазский, будут официальными государственными языками. В Кутаиси парламент будет двухпалатным, и оба субъекта федерации будут иметь равное представительство в верхней палате. Президент Абхазии будет являтся вице-президентом Грузии.

Должен быть установлен переходный период (скажем, 3-5 лет), в течение которого будет проведено интегрирование вооруженных сил, таможни и пограничной службы. Естественно, внутри федерации должна быть полная свобода передвижения и общий режим безопасности», — заявил Саакашвили.

По его расчетам, при условии объединения с Абхазией через 3-4 года валовой национальный продукт Грузии увеличится в 2-3 раза.

«Вместе с Абхазией вся Грузинская Федерация сможет за 6-7 лет увеличить количество туристов до 20 миллионов. Начнется бум портовой инфраструктуры, будет много других плюсов», — заявил Саакашвили.