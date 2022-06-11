В Азербайджане до начала нового зернового сезона сформированы запасы пшеницы, сообщил директор Центра аграрных исследований при Минсельхозе Фирдовси Фикретзаде.

По его словам, в стране имеются запасы пшеницы, которые в два раза превышают спрос. При этом имеются и другие запасы продовольствия.

Азербайджан, по его словам, импортирует в общей сложности 1,3 млн тонн пшеницы и это 40-процентная зависимость от импорта с точки зрения баланса общих запасов пшеницы.

Однако из-за спроса мукомольной промышленности уровень зависимости от импорта выше.

«В настоящее время 75% пшеницы, перерабатываемой нашей мукомольной промышленностью, обеспечивается за счет импорта. А это в среднем 1,3 миллиона тонн», — отметил Фикретзаде.