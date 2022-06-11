Общие боевые потери России с начала полномасштабной вооруженной агрессии против Украины составляют 32 тыс. 50 человек. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

«Общие боевые потери противника с 24.02 по 11.06 ориентировочно составили: личного состава — около 32 050 (+150) человек ликвидировано, танков ‒ 1419 (+10) ед., боевых бронированных машин – 3466 (+16) ед., артиллерийских систем – 712 (+0) од., РСЗО-222 (+0) ед., средства ПВО –97 (+0) ед., самолетов – 212 (+0) ед., вертолетов – 178 (+0) од., БПЛА оперативно-тактического уровня – 579 (+7), крылатые ракеты – 125 (+0), корабли/катера – 13 (+0) од., автомобильной техники и автоцистерн – 2448 (+10) ед. специальная техника – 54 (+0)», — говорится в сообщении.

Самые большие потери российские войска понесли на Северодонецком и Бахмутском направлениях.