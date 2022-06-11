Владимир Путин случайно «спалил» свою конечную цель в Украине. Сравнивая себя с царем Петром I, Путин подтвердил, что намерен восстановить РФ как имперское государство, расширив ее путем оккупации других постсоветских стран. Об этом пишет аналитик издания CNN Натан Ходж, сообщает УНИАН.

Провокационную реплику Путина, в которой тот сравнил себя с Петром I – русским царем и основателем Санкт-Петербурга, который пришел к власти в конце XVII века, подхватили немало политиков, дипломатов и аналитиков со всего мира. Иногда заявления Путина трактовать крайне трудно, но на этот раз он был вполне четким.

«Петр Великий вел Северную войну в течение 21 года. На первый взгляд, он воевал со Швецией, отбирая у нее что-то… Он ничего не забирал, а возвращал. Вот как это было», — заявил Путин.

«Слова Путина говорят сами за себя: то, к чему он стремится в Украине, – это восстановление России как имперского государства», – считает Ходж.

Затем Путин заявил, что европейские страны не признали захваченных Петром I территорий, хотя, по его убеждению, «испокон веков славяне жили там вместе с финно-угорскими народами, и эта территория находилась под контролем РФ». Президент России провел аналогию с вторжением в Украину.

«То же самое и с западным направлением, Нарвой и его первыми походами. Зачем ему туда идти? Он возвращался и подкреплялся, вот что делал. Очевидно, что на нашу долю также выпало вернуться и укрепиться», — сказал Путин, комментируя вторжение в Украину.

Ходж отметил, что украинцы крайне быстро осудили такие заявления Путина, расценив их как признание его имперских амбиций.

«Другими словами, есть две категории государства: суверенное и завоеванное. По мнению Путина, Украина должна находиться в последней категории. Он уже давно утверждает, что украинцы не имеют законной национальной идентичности и что их страна является «марионеткой» Запада. По его мнению, украинцы не имеют самостоятельности и являются подвластным народом», — пишет аналитик.

Эксперт убежден, что упоминания о Петре I четко демонстрируют, «цели Путина продиктованы определенным чувством исторической судьбы». А путинский «проект имперской реставрации» теоретически может распространиться и на другие территории, которые когда-то принадлежали Российской империи или входили в состав Советского Союза, «что должно вызывать тревогу во всех государствах, возникших после распада СССР».