Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал в субботу закон о ратификации межправительственного соглашения с Арменией о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефтепродуктов в эту страну. Об этом сообщает ТАСС.

Соглашение с Арменией было подписано в Нур-Султане в июле 2020 года. Оно определяет условия торгово-экономического сотрудничества между правительствами двух стран по поставке товаров, классифицируемых в группе 27 Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ЕАЭС), за исключением нефти, электроэнергии, природного газа и угля. Соглашение предусматривает невзимание вывозных таможенных пошлин с товаров, поставляемых из Казахстана в Армению для внутреннего потребления в объемах, предусмотренных индикативными балансами. Установлен запрет на поставки установленных товаров, не утвержденных перечнем и не предусмотренных индикативными балансами.

Установленные товары, поставляемые из Казахстана в Армению, не подлежат вывозу в третьи страны и другие страны ЕАЭС. При выявлении фактов нарушения этого обязательства казахстанская сторона оставляет за собой право запретить или приостановить беспошлинные поставки данных товаров.