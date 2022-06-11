Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации соглашения между правительствами Казахстана и Кыргызстана о военно-техническом содействии в обеспечении безопасности Центральной Азии, сообщила пресс-служба главы государства.

Соглашение было подписано в Нур-Султане еще 7 декабря 2021 года в рамках реализации поручения верховного главнокомандующего вооруженными силами республики Касым-Жомарта Токаева и запроса Киргизии об оказании военно-технической помощи.

Документ предусматривает разовую передачу военного имущества Кыргызстану, наименование и объемы которого согласованы по дипломатическим каналам. Казахстанская сторона обеспечивает и берет на себя расходы по его доставке автомобильным транспортом до населенного пункта Кой-Таш соседней страны.