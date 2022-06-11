В Баку распространились кадры пожара на заводе. Сообщалось, что пожар произошел на одном из заводов SOCAR.

Согласно заявлению SOCAR, что это не пожар, а технический процесс. Компания ранее предупреждала общественность в связи с этим.

Госкомпания уточняет, что с 4 апреля 2022 года на заводе начаты 50-дневные плановые ремонтные работы.

«В настоящее время выполняется завершающий этап капитального ремонта и в соответствии с планом идет процесс ввода в эксплуатацию основных технологических объектов завода.

Определенные смеси углеводородов направляются в факельные системы завода с целью предотвращения возможных технологических перебоев при поступлении сырой нефти и нефтепродуктов на устройства НПЗ и доведения устройств до мощности обработки, в результате чего в факелах НПЗ появляется дым.

Эти задымления могут продолжаться до тех пор, пока устройства полностью не заработают и процесс переработки не нормализуется», — говорится в заявлении SOCAR.