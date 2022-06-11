Почта Литвы начала продажу марок с изображением беспилотника Bayraktar. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Марка была выпущена совместно с каналом Laisvės TV в честь беспилотника, на который собрали деньги литовские граждане, чтобы подарить его Украине.

«Почта Литвы и Laisvės TV инициируют акцию, предлагая использовать только что выпущенную почтовую марку для написания писем руководителям стран и представителям международных организаций. Цель состоит в том, чтобы послать им сообщение, призывающее последовать примеру маленькой, но единой страны и проявить больше инициативы в помощи Украине», – говорится в сообщении.