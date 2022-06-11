В случае, если приговорённых к смертной казни британских военнослужащих, воевавших за Украину, расстреляют, Великобритания просто так этого не оставит и РФ будут ждать серьёзные последствия.

Об этом заявил советник главы ОП Украины Алексей Арестович.

«Если их казнят, «ДНР» припишут статус какого-нибудь «игила». Быстро не будет, современный Запад ничего быстро не умеет, но рано или поздно это скажется на усиленных английских поставках, или на усиленных британских санкциях. Так просто они не оставят», — сказал он.

