Агентство пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана выступило с обращением к гражданам в связи с питьевой водой местного производства и импортируемой в страну.

Согласно заявлению, агентством осуществляются меры контроля в связи с продуктами питания, а также расфасованной для употребления водой, газированными напитками, фруктовыми соками и т. д, местного производства и импортируемыми в страну.

Указывается, что после ввоза на таможенную территорию страны продукция проходит экспертизу. Специалисты агентства отбирают образцы продукции и отправляют их на экспертизу в лаборатории Азербайджанского института пищевой безопасности. При соответствующих нормам результатах экспертизы на партии продукции выдаются сертификаты безопасности. Если результаты экспертизы показали несоответствие необходимым нормам, принимается решение о возврате, изменении назначения или уничтожении продукции.

При этом агентство проводит внеочередные проверки в случае поступления обращений, основанных на конкретных фактах, связанных с безопасностью или качеством продукции, и проводит экспертизу продукции. В случае выявления нарушений требований законодательства принимаются соответствующие закону меры.

Агентство заявляет, что граждане могут сообщать о нарушениях в области пищевой безопасности в службу поддержки «1003». Сразу же после поступления обращения будет начато расследование с принятием мер в соответствии с законодательством.