Президент США Джо Байден заявил, что американцы платят «путинский налог» на топливо и продукты питания, после публикации майских данных об инфляции, которая оказалась рекордной за более чем 40 лет.

«Мы никогда не видели ничего подобного налогу Путина сразу на еду и бензин», — заявил он, выступая с речью в Лос-Анджелесе. «Путинское подорожание сильно ударило в мае здесь и по всему миру. Высокие цены на бензин на автозаправках и продовольствие обеспечили около половины ежемесячных ценовых приростов», — также заявил он.

