Президент Сербии Александр Вучич ответил отказом канцлеру Германии Шольцу на его заявление о необходимости присоединения к санкциям против России. Об этом сегодня сообщает The Guardian.

Вучич на совместной пресс-конференции сказал, что не считает санкции «эффективными» и что его страна находится в сложном положении, учитывая давние особые отношения между Сербией и Россией.

«Что касается санкций, у нас другая позиция… Мы помним о санкциях (против Сербии) и не считаем санкции эффективными», — сказал Вучич.