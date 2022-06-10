В Дашкесане выпал град. Так, около 19 часов на территории района наряду с градом прошел сильный ливень.

В селах Чанакчы и Алаханчаллы нанесен серьезный ущерб мостам, дорожным, электрическим, коммуникационным хозяйствам, личным автомобилям, посевным площадям и даже скоту граждан на пастбищах. Селевые потоки полностью разрушили мост, который соединял Чанакчы с другим селом.

На территории села Алаханчалы сели разрушили мост и вывели из строя значительную часть автомобильной дороги. Несколько машин унесло селевыми потоками в реку.

В ряде участков движение полностью заблокировано из-за нагромождения на автодорогах горных пород и грязевых масс.

Жертв и пострадавших среди населения нет, отмечает АПА.

В настоящее время районная комиссия по чрезвычайным ситуациям продолжает работу по определению размера ущерба.