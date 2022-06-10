Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон «потрясен» смертными приговором, вынесенным военнослужащим Эйдену Эслину и Шону Пиннеру в оккупированном Россией Донецке и приказал министрам сделать «все, что в их силах», чтобы добиться освобождения. Об этом на брифинге 10 мая сообщил спикер премьера, пишет The Guardian.

«Он внимательно следит за этим делом и попросил министров сделать все, что в их силах, чтобы вернуть наших людей к семьям как можно быстрее», – сказал он.

По мнению Джонсона, которое озвучил пресс-секретарь, Эспин и Пиннер получили защиту в соответствии с Женевской конвенцией как военнослужащие Вооруженных сил Украины.

Представитель Джонсона проинформировал, что официальный Лондон находится в контакте с украинскими официальными лицами.

На вопрос, будет ли Великобритания говорить с Москвой по этому поводу, он ответил, что «у нас нет регулярного взаимодействия с россиянами».