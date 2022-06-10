Детям, потерявшим родителей и лишенным родительской опеки, будет выплачиваться компенсация в размере 265 манатов.

Об этом говорится в поправках Кабмина в постановление “О мерах по улучшению социальной защиты детей, потерявших родителей и оставшихся без попечения родителей”.

Так, дети-сироты при первом устройстве на работу будут обеспечиваться одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием, либо, по желанию, смогут получить вместо этого денежную компенсацию в размере 265 манатов. Также детям-сиротам полагается единовременная денежная выплата в размере не менее пяти средних заработных плат по стране.