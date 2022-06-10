Павел Дуров официально анонсировал платную подписку в Telegram и объяснил, зачем она нужна.

«Мы поняли, что единственный способ позволить нашим самым требовательным поклонникам получить больше, сохранив наши существующие функции бесплатными, — это сделать повышенные лимиты платной опцией. Вот почему в этом месяце мы представим Telegram Premium, план подписки, который позволяет любому приобретать дополнительные функции, скорость и ресурсы. Это также позволит пользователям поддерживать Telegram и присоединиться к клубу, который первым получит новые функции», — написал Дуров в своём Telegram-канале.

По его словам, все существующие функции остнутся бесплатными, и появится множество новых бесплатных функций.

Даже пользователи, не подписавшиеся на Telegram Premium, смогут воспользоваться некоторыми его преимуществами, — например, смогут просматривать документы больших размеров, мультимедиа и стикеры, отправленные пользователями Premium, или добавлять премиум-реакции если они уже есть под сообщением.