Официальный представитель Минобороны КНР У Цянь заявил, что Китай готов к войне, если кто-то посмеет отколоть Тайвань от страны.

Cоответствующее заявление У Цянь сделал после прошедших в Сингапуре переговоров министра обороны Китая Вэй Фэнхэ и главы Пентагона Ллойда Остина.

«Министр обороны Вэй Фэнхэ подчеркнул, что в случае, если кто-то посмеет отколоть Тайвань, китайская армия непременно будет готова воевать, не постоит за ценой, чтобы разрушить любые планы отделить Тайвань или добиться его независимости», — цитирует его Центральное телевидение Китая.

Он также подчеркнул, что китайская армия намерена решительно защищать суверенитет и территориальную целостность страны.